Стала известна позиция России по мирной сделке с Украиной МИД Венгрии: Россия готова к переговорам с Украиной по урегулированию кризиса

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Москва готова возобновить диалог с Киевом, направленный на дипломатическое урегулирование украинского кризиса. По его словам, которые приводит Index, позицию российской стороны Будапешту озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров, мой коллега проинформировал нас о том, что Россия готова вести переговоры о мире. Очевидно, что предстоит прояснить многие детали, — сказал венгерский политик.

Сийярто также выразил надежду, что в скором времени возникнут обстоятельства, которые поспособствуют возвращению сторон за стол переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон должен оказать на Киев влияние, если говорит о готовности украинских властей к дипломатическому урегулированию кризиса. В частности, он обратил внимание на необходимость отмены законодательного запрета проведения любых переговоров, который утвердил лично президент Украины Владимир Зеленский.

Путин также подчеркивал, что Россия не станет прекращать боевые действия в одностороннем порядке на фоне попыток контрнаступления противника. Прежде, по словам президента, сам Киев должен продемонстрировать заинтересованность в возобновлении диалога.