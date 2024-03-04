Стала известна назначенная ЕК сумма штрафа для Apple ЕК оштрафовала Apple на сумму более €1,8 млрд из-за приложения Apple Music

Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еврокомиссия оштрафовала компанию Apple на €1,84 млрд за злоупотребление доминирующей позицией на рынке музыкального стримингового приложения Apple Music, следует из сообщения на сайте ведомства. По словам зампредседателя ЕК Маргрет Вестагер, американская корпорация нелегально ограничила возможности для других приложений с музыкой.

Сегодня Еврокомиссия оштрафовала Apple на €1,84 млрд <...>. Apple нелегально ограничила возможности разработчиков <...> информировать потребителей о более дешевых возможностях покупки музыки за пределами экосистемы Apple, — заявила Вестагер.

Она отметила, что практики Apple нарушают европейские антимонопольные нормы, а также подрывают возможности европейских конкурентов приложения Apple Music.

Ранее Financial Times сообщило, что Евросоюз планирует наложить на Apple первый в истории штраф в размере €500 млн за нарушение антимонопольного закона о доступе к стримингам. По данным издания, Еврокомиссия выясняла, блокировала ли компания возможность уведомлять владельцев iPhone о более дешевых музыкальных сервисах вне App Store. Расследование в отношении Apple началось после того, как музыкальный сервис Spotify в 2019 году обратился с жалобой к регуляторам ЕС.