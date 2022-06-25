Полиция задержала мигранта, подозреваемого в стрельбе в Осло По факту стрельбы в ночном клубе Осло задержан 42-летний выходец из Ирана

Фото: Javad M. Parsa/AP/ТАСС

Ранее судимому 42-летнему гражданину Норвегии иранского происхождения предъявлены обвинения в убийстве и терроризме после стрельбы в гей-клубе в Осло, сообщает издание Aftenposten со ссылкой на заявление местной полиции. Отмечается, что причиной обвинения в терроризме является масштаб преступления.

У него уже есть судимости. <...> Речь идет о судимости за наркотики и ношение ножа. У него также есть приговор за нанесение телесных повреждений, вынесенный несколько лет назад. <...> На данный момент мы предполагаем, что был только один преступник, но пока мы не можем сказать об этом ничего определенного, — сказал инспектор полиции Торе Солдал.

Следователи отмечают, что у подозреваемого присутствуют психические отклонения.

Инцидент произошёл в баре London Pub в центре норвежской столицы. По данным СМИ, мужчина начал стрелять и это вызвало панику у посетителей. Мотивы совершения преступления выясняются: по одной из версий, они могут быть связаны с предстоящим ЛГБТ-парадом, которой должен пройти в Осло.

Согласно последним данным, число пострадавших при стрельбе достигло 23 человек. Отмечается, что двое пострадавших скончались от полученных ранений.