Стала известна дата вынесения вердикта о крушении MH17 Суд в Нидерландах 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении MH17 в Донбассе

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Митинг в память о жертвах крушения Boeing MH-17. Архивное фото

Окружной суд Гааги 17 ноября вынесет вердикт по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины, говорится в заявлении инстанции в Twitter.

17 ноября 2022 года выбрано в качестве даты вынесения решения по делу о крушении рейса MH17, — сообщается в заявлении голландского суда.

Журналисты проекта Bellingcat (организация, исполняющая функции СМИ-иноагента) ранее пытались доказать, что лайнер был сбит ракетой, которую доставили в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, якобы запечатлевших переброску летом 2014 года зенитных установок «Бук» российскими солдатами 53-й бригады из Курска на границу с Украиной.

После этого международная следственная группа стала утверждать, что лайнер был сбит ракетой, привезенной из России на Украину. Обвиняемыми по делу проходили три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин обвинил следствие по делу о крушении МН17 в однобокости, добавляя, что оно игнорирует некоторые обстоятельства. Так, до сих пор остаётся открытым вопрос, почему Украина не закрыла своё воздушное пространство. Голландские депутаты привлекали к расследованию экспертную компанию, которая не смогла прояснить ситуацию.