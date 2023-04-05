Стала известна численность штурмовых бригад ВСУ Reuters: ВСУ подготовили бригады из 40 тысяч бойцов для контрнаступления

Фото: МО Украины

Для грядущего контрнаступления Украина подготовила в рамках МВД восемь подразделений общей численностью в 40 тысяч солдат, пишет Reuters. При этом министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил агентству, что в число новобранцев входят женщины, люди без военного опыта и бывшие сотрудники силовых органов.

Для [новобранцев] цель — освободить Украину. Мы пишем великую историю нашего государства на многие будущие десятилетия [вперед], — заявил глава МВД Украины.

Новые подразделения, которые будут участвовать в контрнаступлении, были сформированы МВД Украины и контролируются ведомством, а не армией. Бригады носят названия «Ураган», «Спартанец», «Червона Калина», «Рубеж», «Ярость», «Азов» (организация признана террористической, запрещена в России), «Стальная граница» и «Кара-Даг» (последнее названо в честь одноименной горы в Крыму).

По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, «Гвардию наступления» ожидает печальная участь. В разговоре с РИА Новости парламентарий рассказал, что любая попытка атаки со стороны ВСУ обернется самоубийством, так как на территории прифронтовых регионов ВС РФ создали глубокоэшелонированную линию обороны.

Как отметил депутат, попытки прорыва ВСУ будут купированы и обернутся для украинской армии огромными потерями, что лишь приблизит победу российской стороны и денацификацию соседнего государства.