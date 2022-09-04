Названы сроки пребывания миссии МАГАТЭ на ЗАЭС Член ВГА Запорожья Рогов: миссия МАГАТЭ останется на ЗАЭС минимум до 6 сентября

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС минимум до 6 cентября, заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По его словам, международные эксперты могут продлить пребывание на станции. Рогов добавил, что АЭС в данный момент не подвергается обстрелам ВСУ.

Касательно миссии. Она в рабочем порядке у нас находится до пятого числа предварительно, то есть завтра еще работают, а шестого выдвигаются. Это пока предварительно. Могут свое пребывание продлить, — сказал он.

Миссия МАГАТЭ прибыла на АЭС в Энергодаре днем 1 сентября. 2 сентября глава организации Рафаэль Гросси заявил, что в результате обстрелов физическая целостность конструкций Запорожской АЭС нарушена. Он добавил, что миссия в ходе визита увидела на ЗАЭС все, что планировала.

Гросси подтвердил, что на атомном объекте будет организовано постоянное присутствие двух инспекторов.