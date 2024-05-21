Стал известен список стран, которые будут поставлять ракеты ВСУ МО ФРГ: США вместе с Францией и еще четырьмя странами поставят ВСУ ракеты

Фото: МО Украины

США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва поддержали немецкую инициативу по укреплению украинской ПВО (IAAD) и будут поставлять Киеву технику и ракеты, сообщила в соцсети Twitter (X) пресс-служба Минобороны Германии. По информации ведомства, Латвия также хочет присоединиться к коалиции.

Итог онлайн-заседания контактной группы по Украине: многие партнеры хотят поддержать немецкую инициативу по ПВО. Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово, — уточнили в оборонном ведомстве европейского государства.

Ранее заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан указал, что Пекин никогда не был поставщиком вооружений ни для одной из сторон конфликта на Украине. Китай не намерен способствовать продлению кризиса, констатировал дипломат.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что ВСУ на текущий период испытывают нехватку систем противовоздушной обороны. Страна имеет лишь четверть необходимых ей средств ПВО, обратил внимание он. После одобрения администрацией США помощи Украине в размере $60 млрд Зеленский захотел «видеть поставки». В частности, украинский лидер изъявил желание увидеть американские ракетные комплексы Patriot в рамках поддержки государства.