Стал известен рейтинг Зеленского среди солдат ВСУ СВР: популярность Зеленского в ВСУ составляет не более 20%

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Популярность президента Украины Владимира Зеленского в рядах вооруженных сил страны не превышает 20%, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Из-за этого украинский лидер чувствует уязвимость своих пози­ций и пытается избавиться от всех неблагонадежных, сказано в публикации.

Даже среди подвергающихся беспрерывной идеологической обработке военнослужащих ВСУ популярность Зеленского не превышает 20%. <...> Охваченный страхом за свою жизнь, Зеленский за­пустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно на­думанного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства, — отметили в СВР.

Там подчеркнули, что среди граждан Украины уровень поддержки Зеленско­го опустился до 17% и продолжает снижаться. При этом свыше 70% населения не доверяют местным СМИ, а около 90% людей хотели бы уехать из страны.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Таким образом, он перестал быть легитимным лидером страны.

Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Очередные выборы главы государства должны были состояться в марте 2024 года, но их отменили. В Киеве объяснили это решение действием военного положения в стране.