Стал известен новый командир «Азова» Новым командиром «Азова» вместо пленного Прокопенко стал Никита «Раз-два» Надточий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Временным командиром полка «Азов», заменяющим пленного Дениса Прокопенко по прозвищу «Редис», стал Никита Надточий с позывным «Раз-два», сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на экс-командира нацформирования Максима Жорина. Известно, что ранее «Раз-два» был ранен в боях за Мариуполь, где он возглавлял второй батальон полка, из-за чего он был эвакуирован по воздуху и не оказался у ВС РФ.

Командиром полка «Азов», временно заменяющим пленного Дениса Прокопенко (позывной «Редис»), стал Никита Надточий (позывной «Раз-Два»), — указало издание.

Источник добавил, что миссией «Раз-Два» станет сбор и подготовка полка для продолжения выполнения боевых задач.

Экс-командир полка Прокопенко вышел с завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен российским военным 20 мая, об этом сообщили военные журналисты, работавшие около предприятия. До этого замкомандира «Азова» Святослав Паламар (Калина) также вышел с «Азовстали» и сдался в плен.

25 мая Прокопенко позвонил жене и рассказал об условиях содержания в плену, которые назвал удовлетворительными. Ситуацию с ним и другими пленными бойцами также контролируют представители ООН и Международного Красного Креста.