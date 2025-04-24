Стал известен неожиданный факт о поставках БПЛА из Китая на Украину «Блокнот»: почти все поставляемые на Украину БПЛА имеют китайское происхождение

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Около 98% беспилотников, поставляемых на Украину, являются китайской продукцией, сообщили на украинской таможне. За первый квартал нынешнего года КНР продала в это государство 127 тысяч БПЛА гражданского назначения, передает «Блокнот».

Несмотря на гражданский характер дронов, они могут быть потенциально использованы в военных целях, пишут журналисты. Конструкция таких аппаратов позволяет применять поставляемые из Китая модели в ходе вооруженного противостояния для разведки или наведения орудий. В то же время китайские власти настаивают на том, что придерживаются своей политики нейтралитета и не продают вооружения ни одной из сторон конфликта на Украине.

Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев озвучил похожую информацию, отметив, что украинские войска имеют множество образцов беспилотников и робототехники, произведенных на территории КНР. По его словам, это уже ни для кого не является тайной. Однако в самом Киеве эти устройства пытаются выдавать за достижения собственной промышленности, подчеркнул эксперт. При этом китайская продукция может попадать на Украину и не через прямые поставки, предположил специалист.