Стал известен маршрут разбившегося вертолета в Броварах Офис Зеленского: погибшее в авиакатастрофе руководство МВД Украины летело в «горячую точку»

Руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из «горячих» точек, заявил замглавы Офиса Зеленского Тимошенко. На борту летательного аппарата было девять человек. По последним данным, в результате падения вертолета в Броварах на территории детского сада погибли 18 человек, в том числе трое детей, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Известно, что на борту были министр внутренних дел Украины Денис Монастырский ,его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, все они погибли.

На текущий момент известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывают помощь.

Вертолет сделал три круга над «Форой», полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся и все, — рассказал один из свидетелей авиакатастрофы.

Спикер главы Нацполиции Марьяна Рева также заявила, что говорить о предварительных причинах аварии очень рано, для этого следователи должны провести соответствующие работы.