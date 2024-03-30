Стадо голодных овец-рецидивистов напугало польских пограничников Системы безопасности Польши сработали из-за стада голодных овец

Фото: Nacho Guadano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Устройства оповещения на границе Польши среагировали на стадо овец, что не на шутку напугало пограничников, сообщает издание RMF24. По его информации, животные пересекли допустимую линию в поисках травы. Происшествие случилось в районе села Корчев, население которого составляет чуть больше трех тысяч человек.

Устройства предупредили о приближении фигур к линии границы. На экранах наблюдения было обнаружено стадо овец. Животные пересекли границу и начали пастись. Люди, прекрасно знавшие приграничную местность и ее обитателей, известили хозяина непокорного стада. Воодушевленные призывом владельца овцы через некоторое время вернулись в Польшу, — рассказал лейтенант Петр Закельарз.

В пограничной службе уточнили, что это не первый подобный случай. Это же стадо ранее уже приводило в «боевую готовность» системы оповещения. При этом в первый раз овцы не решились зайти далеко, сейчас же они побили свой предыдущий рекорд.

Ранее сообщалось, что житель штата Монтана в США Артур Шубарт импортировал части баранов редкой гигантской породы архар Марко Поло из Киргизии в 2013 году и с тех пор делал их клоны. Животных он планировал продавать в качестве объектов охоты.