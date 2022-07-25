Стационарная связь в ЛНР перешла на российскую систему Правительство ЛНР сообщило о переводе стационарной связи на российскую нумерацию с 25 июля

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Стационарная телефонная связь в Луганской Народной Республике интегрировалась в российскую систему нумерации, сообщили в правительстве республики. Теперь для звонков из России в ЛНР по проводным телефонам следует набирать код «857», а затем код города и номер абонента.

Для звонков из ЛНР в Российскую Федерацию необходимо набирать номер в прежнем формате «0-0-7-код города-номер абонента», — подчеркнули в правительстве ЛНР.

При этом отмечается, что в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Кременной и Попасной телефонная связь временно недоступна в связи с проведением работ по восстановлению коммуникаций связи.

Ранее стало известно, что мобильные операторы ЛНР переведут номера своих абонентов на российскую нумерацию, которая начинается с +7 959. При этом абонентам не придётся менять сим-карту, а стоимость услуг должна остаться прежней.