Гонения на венгров ставят крест на вступлении Украины в НАТО

Между Венгрией и Украиной разразился очередной дипломатический скандал. Будапешт вызвал в МИД украинского посла и обвинил Киев в дискриминации этнических венгров на своей территории. Ранее в Закарпатье прошли обыски в офисах культурных организацией национальных меньшинств. Украина пояснила, что СБУ проверяла сообщения о попытках НКО подорвать национальный суверенитет страны. На деле же нажимом на национальные меньшинства Киев подрывает собственные шансы на вступление в НАТО и Евросоюз.

Венгерская культурная ассоциация Закарпатья 30 ноября сообщила, что СБУ провела обыски в её офисах и конфисковала компьютеры и документы. Также обыски прошли у председателя Партии венгров Украины Василия Брензовича, в отделении политического движения в Ужгороде, офисе благотворительного фонда «Эгана Эд» и здании венгерского учебного заведения в Береговом. Реакция Будапешта последовала незамедлительно. Уже на следующий день украинский посол был вызван в МИД Венгрии.

Это неприемлемо, — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. — Государство, которое хочет быть частью трансатлантического сообщества, постоянно угрожает национальному меньшинству страны, являющейся членом НАТО, и оказывает на него давление.

В Службе безопасности Украины признали факт обысков и пояснили, что они были частью расследования об участии иностранных фондов в подрыве национального суверенитета. Речь идёт в том числе о попытках «насильственным путём изменить границы».

Этот скандал наверняка ещё аукнется Украине. Глава МИД Венгрии заверил, что вопрос национальных меньшинств будет поднят на онлайн-саммите Североатлантического Альянса, который открывается 1 декабря. Судя по всему, Венгрия намерена и дальше блокировать любые переговоры по вступлению Украины в НАТО, и после очередной эскалации напряжения между двумя государствами убедить Будапешт пойти на уступки будет сложнее. Членство Венгрии в ЕС также ставить под вопрос желание украинского государства вступить в европейское объединение.

Ralf Hirschberger/Global Look Press

Чтобы представить себе будущее переговоров о вступлении Украины в НАТО и ЕС, достаточно обратить внимание на ситуацию, в которой оказалась Северная Македония. Долгое время её вступлению в НАТО и Евросоюз мешала одна страна — Греция. Афины требовали от Скопье сменить название их республики, так как в составе Греции есть регион Западная Македония. Наконец Македония нехотя, но добавила к своему названию слово «Северная», благодаря чему смогла вступить в НАТО. Но её членству в ЕС неожиданно помешала Болгария, предъявившая кандидату на вступление целый ряд претензий, некоторые из которых были довольно радикальными. Так, София потребовала отказаться от понятия «македонский язык» в документах ЕС, так как считает его диалектом болгарского. Кроме того, она выступает за реабилитацию болгар, преследовавшихся в Македонии после Второй мировой войны и удаление слов о «болгарских фашистских оккупантах» с памятников в соседней республике (во время Второй мировой войны Болгария воевала на стороне нацистской Германии).

Аналитики считают, что требования Болгарии скорее направлены на внутреннюю аудиторию и призваны отвлечь болгар от проблем в собственной стране. То же можно сказать и о Венгрии, для которой борьба за права национальных меньшинств в соседних государствах давно стала способом поднять популярность правящих элит.

В 2011 году с подачи премьер-министра Виктора Орбана, правого популиста, пришедшего к власти годом ранее, в конституцию Венгрии были внесены изменения. Помимо ужесточения контроля за судами, СМИ и общественными организациями, поправки предусматривали смену названия страны с Венгерской Республики на Венгрию. Этим новые власти подчеркнули, что отныне будут бороться за права этнических венгров даже за пределами своей страны.

В 2017 году правопопулистскому правительству выпал шанс выполнить своё обещание. Украина приняла новый закон об образовании, согласно которому обучение в школах можно было вести только на украинском языке, за исключением младших классов. В Венгрии заявили, что это нарушает права около 140 000 венгров, проживающих в основном в украинском Закарпатье, и пригрозили заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО. Хотя Киев в итоге пошёл на некоторое смягчение закона, венгров это не удовлетворило, и отношения двух стран до сих пор остаются напряжёнными.

Киевские власти же считают, что соседняя страна чересчур активно вмешивается в их внутренние дела. С 2017 года венгерские официальные лица, включая главу МИД Сийярто, регулярно посещают приграничные районы Украины перед выборами различного уровня. Кроме того, Будапешт ускорил и упросил процедуру получения гражданства для этнических венгров из Закарпатья, что вызывало массовую миграцию из региона. Ситуация вынудила Киев запретить въезд на Украину нескольким венгерским чиновникам, обвинённым во вмешательстве в выборы.