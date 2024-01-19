В ВСУ раскрыли данные о разработках США гибридных систем ПВО Представитель ВС Украины Игнат: США занимались испытаниями гибридных систем ПВО

Фото: defense.gov

США принимали участие в разработке и испытаниях гибридных систем противовоздушной обороны Украины, заявил представитель командования ВС страны Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада». По его словам, процесс оказался непростым, а к работе были привлечены и украинские, и американские специалисты. Все установки тестировались на полигонах США, добавил он.

В данном случае речь идет про наши старые ракетные системы и ракеты AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow), которые могут работать с этих советских платформ. Процесс был непростой, в США занимались этим и наши, и американские специалисты. Удалось это сделать, прошли испытания на полигонах в США, — рассказал Игнат.

Он добавил, что эти системы не являются дальнобойными. Они могут работать на расстоянии до 15 километров, уточнил Игнат.

Ранее сообщалось, что в Великобритании провели испытания лазерного оружия, получившего название DragonFire. Тесты проводились на военном полигоне, расположенном на Гебридских островах. В рамках испытаний лазерное направленное энергетическое оружие дальнего действия успешно сбило воздушные цели.