Соединённые Штаты открыли дело об экстрадиции задержанного в Испании россиянина, рассказала его адвокат Елена Таранова.
По её словам, подзащитный не согласен с инкриминируемыми преступлениями, передаёт
Она отметила, что пока не располагает необходимыми документами.
Пока судом Испании только принято постановление о подтверждении участия адвоката в процессе. Единственные документы, которыми располагает защита — это короткое описание вменяемых ему преступных действий, — подчеркнула юрист.
Ранее News.ru писал, что правозащитники призывают Генпрокуратуру Украины не экстрадировать в РФ чеченца Амхада Илаева, поскольку преследование носит политический характер. Об этом сообщил адвокат Иван Ангелов.