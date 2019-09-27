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Соединённые Штаты открыли дело об экстрадиции задержанного в Испании россиянина, рассказала его адвокат Елена Таранова.

По её словам, подзащитный не согласен с инкриминируемыми преступлениями, передаёт РИА Новости.

Она отметила, что пока не располагает необходимыми документами.

Пока судом Испании только принято постановление о подтверждении участия адвоката в процессе. Единственные документы, которыми располагает защита — это короткое описание вменяемых ему преступных действий, — подчеркнула юрист.

Ранее News.ru писал, что правозащитники призывают Генпрокуратуру Украины не экстрадировать в РФ чеченца Амхада Илаева, поскольку преследование носит политический характер. Об этом сообщил адвокат Иван Ангелов.

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