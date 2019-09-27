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Глава Минкульта Украины Владимир Бородянский заявил, что в целом поддерживает закон о декоммунизации, однако в нём есть и отрицательные стороны.

По его словам, советский режим, который был на территории страны на протяжении 70 лет, привёл как к большим потерям, так и к достижениям. Если мы снимаем памятники, это не меняет...