Вашингтон создаст на территории Польши дивизионное командование, которое будет руководить действиями войск США в Восточной Европе.
Министр оборон Польши Мариуш Блащак уточнил, что американский командный центр будет располагаться в Познани. По его словам, туда переместится командование воинского контингента США в Европе, которое сейчас располагается в Германии, сообщает
Ранее News.ru писал, что президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп подписали декларацию о сотрудничестве в оборонной сфере. Согласно документу, в республику будет переброшена часть американских войск из других стран Европы.