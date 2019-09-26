https://static.news.ru/photo/867ca03a-e02e-11e9-a949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Вашингтон создаст на территории Польши дивизионное командование, которое будет руководить действиями войск США в Восточной Европе.

Министр оборон Польши Мариуш Блащак уточнил, что американский командный центр будет располагаться в Познани. По его словам, туда переместится командование воинского контингента США в Европе, которое сейчас располагается в Германии, сообщает Польское радио .

Ранее News.ru писал, что президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп подписали декларацию о сотрудничестве в оборонной сфере. Согласно документу, в республику будет переброшена часть американских войск из других стран Европы.