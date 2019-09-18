https://static.news.ru/photo/d777731a-d99a-11e9-8dda-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com

ВВС США разместили на авиабазе Фэрфорд в Англии ещё один бомбардировщик B 52H Startofortress, способный нести ядерное оружие.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, до этого данный военный самолёт находился на британской авиабазе Милденхолл.

В июне B 52H Startofortress совершил вынужденную посадку в Англии в связи с отказом двух из восьми двигателей. Вместе с другим аналогичным бомбардировщиком ВВС США он должен был совершить разведывательный полёт к границам России в Чёрном море.

Весной текущего года ВВС США временно перебросили в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B 52H, которые совершили серию тренировочных полётов вблизи границ России в регионе Балтики, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал о том, что американский бомбардировщик B-2 Spirit и британские истребители F 35B впервые провели совместный полёт в рамках усилий по сдерживанию потенциальной агрессии России. Интеграционный учебный полёт состоялся в районе британского города-порта Дувр.