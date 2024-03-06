«США позорно сбегут»: Гаврилов посулил Украине участь Афганистана Гаврилов: США на Украине ждет позорный финал по афганскому сценарию

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

США поступят с Украиной так же, как с Афганистаном в 2021 году, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. На 1072-м пленарном заседании Форума ОБСЕ он уточнил, что Вашингтон «позорно убежит», бросив после себя кучу оружия, поставленного им же, передает РИА Новости.

«Надежность» западного покровительства могут подтвердить бывшие марионетки Вашингтона в Афганистане. Американцы их бросили, позорно бежав из этой страны. А, значит, убегут вновь, оставив после себя ворох поставленного ими же оружия. Это вопрос времени, — отметил Гаврилов.

Он обратил внимание, что Пентагон инициировал свыше 50 уголовных дел по факту расхищения американской военной помощи Киеву. Однако, допустил Гаврилов, эти расследования могут быть только частью «политического шоу» Вашингтона. Глава делегации также выразил мнение, что в Белом доме осознают, что не могут обеспечить победу Украины на поле боя, поэтому США нужно просто затягивать конфликт для поддержания собственной экономики.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев обратил внимание на неприятности, которые могут настичь Украину с другого фланга. Политик заявил, что Украина все свои территории получила, когда советское руководство «отщипнуло» их у других государств. По его словам, Польша, Румыния и Венгрия претендуют на свои исторические земли, а Киев должен войти в состав России.