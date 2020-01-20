https://static.news.ru/photo/677e6506-3b4b-11ea-93cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/Global Look Press

Соединённые Штаты получили разведывательные данные о возможном планируемом нападении на американских военнослужащих, дислоцированных на территории ФРГ.

66-я военная разведывательная бригада армии США получила от третьей стороны информацию о «возможной неминуемой атаке» на военных, размещённых в городах Графенвёр или Дюльмен. При этом точные место, дата и время нападения не уточнялись, пишет Newsweek со ссылкой на официальную записку.

Как отмечается, атаку может совершить иорданский экстремист, который находится в Германии рядом с одной из военных баз. Представители Сухопутных войск Штатов в Европе подтвердили изданию, что была выявлена «потенциальная угроза», после чего было начато расследование.

Представители Германии и США провели консультации, и не было обнаружено никакой непосредственной угрозы, — сказано в заявлении пресс-секретаря.

Ранее NEWS.ru писал, что в ФРГ прошли рейды в домах «чеченцев из исламистской среды».