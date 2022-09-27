США не станут возражать против ударов Киева по новым регионам РФ Блинкен: США не возражают против применения Киевом оружия против регионов, которые могут войти в РФ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не будет возражать против того, чтобы Киев применял оружие Запада против регионов, которые могут войти в состав России после референдумов, передает ТАСС. По его словам, украинцы продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть «отнятые у них земли, а Вашингтон продолжит поддерживать их в данных усилиях».

Мы и многие другие страны уже совершенно ясно высказались [на этот счет]: мы в действительности никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией. И я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, — сказал Блинкен.

Ранее он заявил, что Луганскую и Донецкую Народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую область никогда не признают российскими. По его мнению, за Киевом остаются все права, чтобы вернуть эти территории.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России продлятся вплоть до 27 сентября. В ДНР работают 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок. Для беженцев также открыты участки в России. У избирателей из Запорожской области есть 394 участка, в Херсонской области — 198. В условиях военной операции ситуация в регионах сложная, но власти обещают обеспечивать безопасное волеизъявление.