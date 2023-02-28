В Пентагоне назвали главную проблему Украины Замглавы Пентагона Кал назвал коррупцию главной проблемой Украины с 2014 года

Главной проблемой на Украине с 2014 года оставалась коррупция, заявил замглавы Пентагона Колин Кал. При этом американские власти полагают, что поставляемое Киеву вооружение используется по назначению, добавил замминистра обороны США. Чиновник заявил об этом, выступая на слушаниях в Конгрессе, передает РИА Новости.

Я работаю по вопросу Украины на протяжении девяти лет и на протяжении всего периода нашего взаимодействия коррупция была самой главной проблемой, которую мы поднимали с представителями украинских властей. Мы думаем, что украинцы должным образом используют то, что им дают, — сказал замглавы Пентагона.

Ранее военный эксперт Питер Сучиу выразил уверенность, что техника, поставляемая Киеву странами Запада во главе с США, впоследствии окажется на черном рынке. Аналитик предрек, что эта проблема встанет еще острее после завершения боевых действий. По его мнению, «наследие» украинского конфликта будет преследовать Европу и мир еще многие годы, если не десятки лет.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что в его стране государственность представляет собой «постсоветскую коррупционную машину», которая долгое время стояла на месте, «покрываясь ржавчиной». По его мнению, «тектонические сдвиги» в системе вертикали начали происходить только спустя год после начала спецоперации.