США и Германия отвергли идею Макрона заставить Кремль «гадать» WSJ: Байден и Шольц отвергли предложенную Макроном новую стратегию по России

Фото: Wolfgang Maria Weber/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон предпринимал попытки убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена занять позицию «стратегической двусмысленности» в отношении России, при которой «остались бы все военные варианты на столе», сообщает The Wall Street Journal. Немецкий и американский лидеры выступили против предложения французского коллеги.

Макрон хотел перестать транслировать границы вовлеченности Запада — так называемые красные линии — и вместо этого заставить Кремль гадать, — говорится в материале.

Уточняется, что тема была поднята в ходе конфиденциальных телефонных разговоров Макрона с Байденом и Шольцем в феврале. Таким образом французский лидер пытался заложить основу для парижского саммита, чтобы повлиять на стратегию Запада по вопросу Украины.

Идея Макрона представляла собой радикальный отход от позиции, которой придерживалась администрация Байдена с начала конфликта на Украине. В США старались избегать действий, способных спровоцировать Москву и привести к эскалации.

Стратегическая двусмысленность желательна, но теперь мы пришли к стратегической однозначности, — отметил анонимный европейский чиновник.

Байден выразил сомнение в связи с предложением Макрона, так как подобный разворот может усугубить ситуацию. Шольц тоже выступил против, отметив, что предложенная Парижем стратегия рискует разделить союзников и сделать страны НАТО стороной конфликта.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что провокационные заявления Макрона являются свидетельством успешных действий Вооруженных сил России на Украине. Кроме того, политик подтвердил провал украинского контрнаступления.