США хотят создать на Украине производство для конкуренции с Китаем Арахамия: США хотят добывать и перерабатывать литий на Украине

Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS/Global Look Press

Давид Арахамия

Вашингтон хочет создать на Украине совместный консорциум по добыче и переработке лития, заявил глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия на конференции «Инвестиции и восстановление будущего на Украине» в Таллине. По его словам, которые приводит ТАСС, это позволит США конкурировать с Китаем.

США хотят создать с нами консорциум. Большую часть лития контролирует Китай, он стал стратегическим ресурсом, а у нас есть его большие запасы. Так что они (США. — NEWS.ru) хотят добывать его в шахтах и создать на Украине завод для переработки. Мы хотим иметь полный цикл производства на Украине, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция договорились предоставить разрешение совместному оборонному концерну KNDS организовать производство запчастей на Украине. По словам французского министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню, филиал также займется обучением местных рабочих.

Испанская газета El Mundo сообщала, что на Украине построена целая сеть скрытых заводов. Часть из них была сооружена под землей. Некоторые предприятия при этом дублируются на поверхности. Отмечается, что местонахождение всех подземных предприятий держится в строжайшем секрете. По информации газеты, эти заводы позволяют Украине наращивать объемы производства.