«Срочно начать переговоры»: в Германии усомнились в победе Украины Das Erste: ВСУ не смогут выиграть в конфликте и вернуть утраченные территории

Фото: МО Украины

Вооруженным силам Украины не удастся одержать победу в конфликте против России и вернуть потерянные территории, высказал мнение немецкий журналист Штефан Ауст в эфире канала Das Erste. Он подчеркнул, что нужно было вообще не допускать этого конфликта.

Сейчас ситуация не выглядит так, будто Украина может победить и вытеснить русских с утраченных территорий... Я считаю, что необходимо срочно начать переговоры, — считает Ауст.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине с учетом сложившихся «на земле» реалий. Однако западные страны не хотят учитывать интересы Москвы, поэтому вариантов договориться, по его словам, пока не просматривается.

До этого Reuters со ссылкой на российские источники писал, что США после контактов с посредниками отвергли предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня на территории Украины с целью заморозить конфликт. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что со стороны РФ соответствующих инициатив не поступало вообще.

В Госдепе также заявили, что США не вступали в переговоры с Россией по вопросу прекращения конфликта на Украине и не намерены этого делать. В ведомстве отметили, что Москва публично посылала сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня, однако нет свидетельств того, что она действительно готова вступить в какие-либо переговоры.