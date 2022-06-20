SRF: принятие Украины в ЕС – невыполнимая для Европы задача

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Принятие Украины в Евросоюз в настоящее время является невыполнимой задачей, считают журналисты швейцарского телеканала SRF. Сегодня решение о членстве страны в сообществе преждевременно, поэтому единогласного одобрения будет добиться очень сложно, уверены авторы сюжета. По их мнению, Украина рискует повторить судьбу Западных Балкан, которые 20 лет «сидели на задворках ЕС».

Автор сюжета отметил, что ряд стран сообщества назвали причины, по которым сегодня Украина не может стать членом ЕС. Так, Нидерланды указали на высокий уровень коррупции в стране, Португалия отмечает экономическую слабость Украины и предупреждает о негативных последствиях для экономики сообщества в случае принятия Киева. Некоторые страны опасаются потерять из-за Украины значительные сельскохозяйственные субсидии из бюджета ЕС.

Членство в ЕС для Украины в настоящее время нереально. Но как мы можем помешать Украине сидеть во дворе ЕС, как это делают страны Западных Балкан уже 20 лет? — задался вопросом обозреватель.

Ранее спикер госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина не будет принята в Евросоюз, поскольку ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. По его словам, одной из причин этого является тотальная коррупция в стране.

Некоторое время назад Еврокомиссия официально рекомендовала предоставление Украине статуса страны — кандидата на вступление в EC. Решение должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами, этот вопрос планируется обсудить в Брюсселе 23–24 июня.