«Сравняют с землей»: польский генерал предупредил ВСУ об опасном шаге Польский генерал Коморницкий: у Украины нет шансов захватить Крым

Фото: МО Украины

Украина и Запад находятся в критическом положении из-за ситуации в зоне СВО, заявил в интервью Onet польский генерал Леон Коморницкий. По его словам, у Киева нет ни малейших шансов вернуть Крым, поскольку в случае наступления ВСУ на полуостров «русские сравняют их с землей».

Крым — это крепость. Если бы туда вошла украинская армия, она бы там застряла. Русские сравняют их с землей, — сказал Коморницкий.

По его словам, успехи России на фронте сильно сказываются на настроениях в украинской армии. Генерал отметил, что ситуация в ВСУ плохая, а людей по-прежнему не хватает. Положение ВСУ, отмечает Коморницкий, можно назвать критическим.

Мы не можем считать, что Запад чувствует себя комфортно. Он также несет ответственность за то, что там творится, — резюмировал он.

Ранее Коморницкий заявлял, что российская армия перешла к тактике полного уничтожения Вооруженных сил Украины. Военный считает, что Киев сильно просчитался, промедлив с планами по контрнаступлению. Это, полагает Коморницкий, дало российской армии достаточно времени подготовиться к обороне, истощив ВСУ. Он констатировал, что сложившаяся ситуация приближает поражение Киева.