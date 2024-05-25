«Сравняли с землей»: боец ВСУ рассказал о попытке остановить прорыв ВС РФ Боец ВСУ Федоренко: ВС России сравняли с землей три линии украинской обороны

Фото: МО РФ

Солдаты ВС России, используя авиационные бомбы, практически сравняли с землей три линии украинской обороны, рассказал в интервью The New York Times командир батальона «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко. По его словам, натиск армии РФ настолько сильный, что украинские войска все чаще несут потери и вынуждены отступать.

Там, где наши линии были очень сильно укреплены, россияне использовали управляемые авиационные бомбы и просто сравняли эти позиции с землей, — сказал Федоренко.

Он отметил, что боевые действия в зоне СВО еще никогда не были такими жестокими. Федоренко считает, что россиянам, вероятно, удастся захватить окрестности Часова Яра в течение нескольких недель. Удержать город он считает возможным только после поступления помощи США.

Боец ВСУ подчеркнул, что по-прежнему остро стоит проблема снарядного голода.

Пушки стреляли всего по два снаряда в день, тогда как они должны были стрелять по меньшей мере 30. Представьте себе боксерский поединок, где есть равные боксеры, но один из них может ударить один раз, а его соперник — 10 раз, — резюмировал он.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Архангельское в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, за успех данной операции отвечают бойцы подразделения группировки войск «Центр». Там добавили, что на этом участке проведения СВО противник потерял до 410 человек. Кроме того, ВС РФ поразили технику ВСУ, включая пушку «Гиацинт-Б», САУ «Акация» и американскую гаубицу М102.