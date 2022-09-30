Спутники засняли утечку метана после взрывов на «Северных потоках»

Фото: Johan Nilsson/Tt/Global Look Press

Космические спутники зафиксировали след утечки метана с поврежденных подводных газопроводов «Северный поток», передает Forbes. В издании отмечают, что окружность образовавшейся утечки в Балтийском море намного превышает ту, что появилась при аварии на газовой платформе в Мексиканском заливе в 2021 году. Тогда за 17 дней объем выбросов метана достиг 40 тысяч тонн.

Анализ спутниковых изображений, проведенный в партнерстве с учеными Политехнического университета Валенсии, впервые обнаружил и подтвердил крупную утечку метана в результате разрыва газопровода «Северный поток», — сообщила в Twitter Международная обсерватория по выбросам метана ООН.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

В НАТО заявили, что утечки на газопроводах стали результатом диверсии. По мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, основным выгодополучателем в подрыве трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» являются США. Он также сообщил о необходимости провести тщательное расследование с целью найти исполнителей и заказчиков диверсий.