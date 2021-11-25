«Спутник V» в Венгрии назван самой эффективной вакциной от коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» показала в Венгрии наилучшую защиту от летальных исходов при заболевании COVID-19 по сравнению с другими пятью вакцинами, применяемыми в стране. Как следует из данных независимого исследования в Венгрии, препарат продемонстрировал эффективность на уровне 85,7% против заболеваемости и 98% — по защите от смертельных случаев, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В исследовании анализировались данные 3,7 млн граждан Венгрии, привитых в период с 22 января по 10 июня 2021 года двумя компонентами вакцин «Спутник V», Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca.

Уникальное независимое исследование по прямому сравнению пяти вакцин против коронавируса, проведённое на территории государства — члена ЕС — Венгрии, продемонстрировало, что российский препарат «Спутник V» имеет лучший показатель защиты против летальных случаев от коронавируса на уровне 98%. «Спутник V» также имеет эффективность 85,7% против коронавирусной инфекции и является лидером наряду с препаратом компании Moderna, — сообщили в РФПИ.

В фонде также подчеркнули, что среди 820 тысяч человек в возрасте от 16 до 44 лет, вакцинированных «Спутником V», эффективность против летальных случаев от коронавируса составила 100%.

Ранее стало известно, что российской вакциной «Спутник V», а также «Спутником Лайт» было привито вне России более 100 млн человек. Препарат одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет более 50% населения Земли.

Высокий уровень эффективности и безопасность данной вакцины от коронавируса подтвердило исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet.