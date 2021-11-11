«Спутник V» до конца года могут разрешить в Евросоюзе

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что к концу 2021 года ВОЗ одобрит «Спутник V», а за этим должно последовать и решение европейского регулятора (ЕМА). При этом в Еврокомиссии сообщили, что Россия ещё не подала заявку. Об этом пишут «Известия».

Тем не менее, эксперт отметил , что задержки с одобрением российской вакцины могут возникать из-за различных стандартов в производстве. Он добавил, что по этой же причине в странах Западной Европы и США не признают и китайские препараты.

Представители Еврокомиссии пояснили, что провели в октябре техническое совещание с российскими властями, чтобы объяснить процесс принятия решения об эквивалентности сертификатов. По их словам, Россия подтвердила своё обязательство присоединиться к системе EUDCC и объявила о своём намерении в ближайшее время подать официальную заявку.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что высокий уровень антител в крови является условием победы над «дельта»-штаммом COVID-19. По словам учёного, при распространении предыдущих штаммов, включая «уханьский», было достаточно ревакцинироваться один раз в год и даже в полтора года.