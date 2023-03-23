В Великобритании рассекретили связанный с ЦРУ спецотряд на Украине Times: на Украине действует спецотряд, цели для которого задает спутник ЦРУ

Фото: Sergey Galayko/Global Look Press

На Украине сформирован спецотряд, цели для которого определяются через спутник ЦРУ, сообщает британская газета Times. По данным издания, речь идет о группе, которая формально является полицейским спецотрядом и занимается сбрасыванием бомб и корректировкой артиллерийского огня.

Times утверждает, что отряд тесно сотрудничает с Главным управлением разведки минобороны Украины. Командующий отрядом сообщил изданию, что группа сама выбирает миссии, цели которых появляются на планшете с приложением, которое синхронизировано со спутником ЦРУ.

Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником, — сказал источник газеты.

Ранее американский предприниматель Илон Маск объяснил ограничение использования сети Starlink для управления беспилотниками ВСУ. По его словам, сеть спутниковой связи не предназначена для использования военными, а его компания SpaceX не допустит эскалации конфликта на Украине, способной привести к третьей мировой войне. Таким образом Маск ответил на призыв в соцсетях полностью восстановить функциональность Starlink на Украине.