Споривший с властями из-за взрывов во Врбетице генпрокурор Чехии уволился

Чешский генеральный прокурор Павел Земан ушёл в отставку. Решение об увольнении главы надзорного ведомства связано с его разногласиями с главой Минюста Марией Бенешовой, в том числе по делу о взрывах на военных складах во Врбетице, в которых власти страны обвиняют российские спецслужбы. Об этом пишет РИА Новости.

Земан занимал руководящую должность в прокуратуре на протяжении более 10 лет. Относительно взрывов он, в частности, говорил, что данное происшествие не было терактом. По его мнению, инцидент 2014 года нельзя расследовать как уголовное преступление, определяемое как террористическое нападение. Земан утверждал, что всё это «дело исключительно политиков».

Кроме того, генпрокурор отметил, что в случае если не удастся найти виновных во взрывах, дело может быть закрыто. Его слова шли вразрез с мнением многих чешских политиков. Так, комментарии Земана не устроили главу Минюста Бенешову, заявившую, что он как член узкого коллектива, знакомого с подробностями дела, не имеет права высказываться о нём. При этом сама Бенешова внесла в ситуацию неопределённость, публично заявив, что существуют как минимум три версии причин ЧП.

Чешские власти в апреле обвинили спецслужбы России в причастности к взрывам на складах во Врбетице в 2014 году и выслали 18 дипломатов РФ, заподозрив их в шпионаже. Это привело к обострению отношений между Москвой и Прагой. Российская сторона назвала обвинения голословными и ответила высылкой 20 чешских дипломатов.

Ранее президент Чехии Милош Земан сказал, что считает необходимым рассмотрение всех возможных версий о взрывах на военных складах во Врбетице. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN Prima News. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что существует только одна версия инцидента.