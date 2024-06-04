Списывающей боли в животе на переедание женщине поставили страшный диагноз Metro: британка списывала боли в животе на переедание, но ей диагностировали рак

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Британка Сара Гриффитс долгое время думала, что у нее болит живот из-за переедания, но врачи диагностировали девушке рак прямой кишки, пишет Metro. По информации издания, она удивилась вердикту специалистов, поскольку думала, что этот диагноз чаще всего ставят пожилым мужчинам с лишним весом.

Как пишет издание, семья отправилась на отдых на остров Гран-Канария. В первый день Гриффитс почувствовала недомогание — у нее заболел живот, женщина решила, что слишком много съела из-за системы «все включено». Позднее произошел сильный позыв, и она пошла в туалет, британка увидела в стуле большое количество крови и подумала, что причиной стал геморрой.

Когда семья вернулась домой, Сара начала посещать уборную до 10 раз в день, и каждый раз в кале оказывалась кровь. Гриффитс обратилась в клинику, где ей назначили колоноскопию. После этого пациентке поставили диагноз «рак прямой кишки».

Отмечается, что новообразование удалили. Спустя две недели биопсия показала, что онкология была уже на третьей стадии, женщине назначили химиотерапию. После восьми курсов, войдя в ремиссию, пациентка, давно мечтавшая о детях, решилась на ЭКО. Третья попытка была удачной — сейчас пара воспитывает первого общего ребенка, сына Чарли.

Ранее доктор Кэтрин Шанахан заявила, что количество вызывающих рак альдегидов, которое обнаружили в одной картофелине фри, равно количеству, потребляемому при выкуривании одной сигареты. Альдегиды — самая опасная категория из множества семейств токсинов, содержащихся в растительных маслах. Токсичные альдегиды, образующиеся в масле для жарки, могут попасть в пищу.