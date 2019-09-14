https://static.news.ru/photo/5659bfe0-d6e3-11e9-8cc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Выборы в контролируемых сепаратистами районах Луганской и Донецкой областей могут проводиться только по украинскому законодательству, досрочное прекращение полномочий всех членов ЦИК с этим не связано. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Это никак не связано с работой ЦИК. Я уверен, что вчера Пристайко (глава МИД Украины Вадим Пристайко. — News.ru) пояснил свою позицию, она понятна, что выборы на территории Украины должны проходить по законам Украины, — цитирует Разумкова « Интерфакс-Украина ».

Он также пояснил, что вопросы к прежнему составу Центризбиркома были ещё во время выборов главы государства.

Как писал News.ru, 13 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на территории непризнанных ДНР и ЛНР должны пройти до 2020 года. По его словам, Киев не будет проводить новое «фейковое» голосование, которое имело место на этой территории.

Рада в тот же день подержала предложение президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центризбиркома. За это решение проголосовал 341 депутат, тогда как было достаточно минимума в 300 голосов.