Выборы в контролируемых сепаратистами районах Луганской и Донецкой областей могут проводиться только по украинскому законодательству, досрочное прекращение полномочий всех членов ЦИК с этим не связано. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Это никак не связано с работой ЦИК. Я уверен, что вчера Пристайко (глава МИД Украины Вадим Пристайко. — News.ru) пояснил свою позицию, она понятна, что выборы на территории Украины должны проходить по законам Украины, — цитирует Разумкова «Интерфакс-Украина».
Он также пояснил, что вопросы к прежнему составу Центризбиркома были ещё во время выборов главы государства.
Рада в тот же день подержала предложение президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центризбиркома. За это решение проголосовал 341 депутат, тогда как было достаточно минимума в 300 голосов.