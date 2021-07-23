Спикер Рады не поддержал введение санкций против граждан Украины

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не поддерживает введение санкций против граждан своей страны. По его мнению, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не может выполнять функцию суда. Слова спикера приводит издание «Страна.UA».

Свою позицию Разумков назвал «абсолютно системной». По его словам, он поддерживает санкции против иностранцев, но в отношении соотечественников придерживается иного мнения.

По поводу украинских граждан считаю, что сам инструмент санкций СНБО должен быть направлен на тех, кого мы не можем привлечь к ответственности в украинском суде. СНБО не может выполнять функцию суда, — сказал спикер.

Ранее СНБО неоднократно вводил санкции против граждан Украины. В частности, под ограничения попали депутаты Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Тарас Козак.

В мае 2021 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Виктор Медведчук и Тарас Козак подозреваются в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет.