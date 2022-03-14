Спикер ПАСЕ заявил, что решения ЕСПЧ пока ещё обязательны для РФ

Спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс сообщил, что решения Европейского суда по правам человека являются обязательными для России, до тех пор пока РФ состоит в Совете Европы, сообщает ТАСС. Однако он отметил, что РФ находится на пути выхода из ПАСЕ, так-как страна перешла «красную линию организации». Кокс также сообщил, что российская сторона не предоставляла заявление о выходе.

Решения Европейского суда по правам человека обязательны для России, пока она остается в Совете Европы. Но на данный момент, Россия находится на пути выхода из организации, поскольку никак не реагировала на решение приостановить полномочия российской делегации, — сказал Кокс.

Сенатор Александр Башкин заявил, что российская делегация приостанавливает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы и не будет принимать участие в заседаниях. По его словам, делегация приняла такое решение из-за антироссийской направленности работы ПАСЕ.

Как сообщил ещё один член делегации, сенатор Владимир Круглый, ПАСЕ уже уведомила российскую сторону о приостановке членства в ассамблее по итогам заседания комитета министров Совета Европы.

Ранее в МИД РФ заявили об отказе России от дальнейшего участия в Совете Европы из-за продолжения недружественными РФ странами ЕС линии на разрушение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. В ведомстве считают, что НАТО и Евросоюз превращают Совет Европы в площадку для заклинаний о превосходстве Запада.