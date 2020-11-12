Спикер ПАСЕ Хендрик Дамс посетит Москву с официальным визитом

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс посетит Москву 16-17 ноября и проведёт в российской столице ряд встреч.

На понедельник и вторник запланирован визит спикера Ассамблеи в Москву, — рассказал ТАСС источник в ПАСЕ.

Хендрик Дамс занимает должность спикера ПАСЕ с 2020 года. Ранее он высказался о планах обязательно посетить Россию в течение своего срока.

Как сообщал NEWS.ru, российские власти приняли решение о введении санкций против руководящих структур Германии и Франции после отравления политика Алексея Навального. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, меры уже приняты, однако французским и немецким дипломатам об этом ещё не сообщалось