Спикер парламента Эстонии оценил идею о присоединении страны к России

https://static.news.ru/photo/40b71ed6-534b-11eb-a726-fa163e074e61_660.jpg Хенн Пыллуаас Фото: henn.polluaas/facebook.com

Предложение присоединить Эстонию к России несёт в себе угрозу национальному суверенитету и территориальной целостности прибалтийского государства. Об этом заявил спикер эстонского парламента, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас.

Эти предложения явно направлены против государственной независимости, конституционного порядка и территориальной целостности Эстонии, которые в соответствии с Пенитенциарным кодексом квалифицируются как государственная измена, — написал Пыллуаас на своей странице в Facebook.

Ранее представители оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили вынести на референдум вопрос о присоединении к РФ. Он звучит так: «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?». Позже депутат Круузе объяснил, что задал такой неподобающий вопрос, чтобы показать абсурдность предстоящего референдума о браке. Он пояснил, что впоследствии отозвал свой вопрос о присоединении к России.

Парламент Эстонии в декабре 2020 года поддержал законопроект о проведении референдума на тему, является ли брак союзом мужчины и женщины. Проведение плебисцита было инициировано EKRE и поддержано остальными вошедшими в правящий союз политическими организациями. Им противостоят оппозиционные партии, в том числе Партия реформ. По их мнению, положение в Конституции о браке как союзе мужчины и женщины может расколоть общество и нарушить права сексуальных меньшинств.

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу не исключил, что что в 2021 году в отношениях Москвы и Таллина вырастет «фон непредсказуемости». При этом он отметил, что в целом власти страны не ожидают изменений в отношениях с восточным соседом.