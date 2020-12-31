Спикер парламента Эстонии напомнил РФ об условиях Тартутского мира

https://static.news.ru/photo/d00c7f26-4cf3-11eb-b1b5-fa163e074e61_660.jpg Хенн Пыллуаас Фото: riigikogu.ee

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил РФ об условиях Тартутского мира. Согласно документу, подписанному 2 февраля 1920 года, Россия признавала независимость и неприкосновенность прибалтийской страны. По его словам, граница между государствами, установленная после одобрения сторонами договора, продолжает действовать.

Тогда Ивангород (Ленинградская область) и часть Печорского района (Псковская область) принадлежали Таллину. После вхождения Эстонии в состав Советского Союза в 1940-м упомянутые территории отошли РСФСР, передаёт телеканал ETV Pluss.

2 февраля [2020 года] мы отметили 100-летие со дня подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии. <...> Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая в соответствии с международным правом действует и сегодня, — заявил политик.

Тогда же глава Эстонии Керсти Кальюлайд во время выступления, посвящённом 100-летию подписания документа, предложила отказаться пересматривать границу с РФ. Одновременно президент отметила, что, с её точки зрения, документ по-прежнему имеет силу. В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что заявления Таллина используются для привлечения электората.

В декабре 2020-го департамент полиции и пограничной охраны Эстонии закончил установку забора с колючей проволокой на первом участке российско-эстонской границы. Глава эстонского МИД Алар Ланеман заявил, что «с практической точки зрения речь идёт о внешней границе Евросоюза и НАТО» и принимаемые меры связаны с безопасностью европейцев. Возведение защитной инфраструктуры на границе с РФ Таллин начал летом 2020-го. Проект планируется завершить к 2027 году. Его стоимость оценивается в €130,5 млн.

Как сообщал NEWS.ru, в начале октября власти Эстонии заявили о намерении призвать руководителей стран Евросоюза ввести санкции против российских должностных лиц, которые несут ответственность за отравление блогера и политика Алексея Навального.