Спикер группировки ВСУ «Таврия» ушел в отставку Спикер группировки ВСУ «Таврия» Лиховой покинул пост

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что уходит в отставку. По его словам, он не узнал много нового, занимая высокую должность. Однако экс-секретарь пожаловался на «приумножение печалей», из-за которых и решил вернуться к выполнению «повседневных обязанностей».

Со вчерашнего дня я уже не начальник отдела связей с общественностью и не спикер. <...> По многим пунктам получил подтверждение того, о чем и так слышал или догадывался. А вообще — знания приумножают печаль, это правда, — посетовал Лиховой.

Ранее Лиховой регулярно выступал с заявлениями о положении группировки, в том числе во время боев за Авдеевку. Он в свое время подтвердил, что Вооруженные силы Украины отошли из сел Северного и Степового под Авдеевкой в ДНР на западные оборонительные рубежи, а также дал отчет о том, что ВСУ стабилизировали линию обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Бердычи.

Кроме того, Лиховой рассказывал, что статья американской газеты The New York Times о взятии в плен до тысячи украинских военных при отступлении из Авдеевки является российской пропагандой. Он высказывал мнение, что источники издания несостоятельны: украинская сторона признает факт попадания в плен своих военнослужащих, однако их численность гораздо ниже.