Spiegel: в Германии одобрили кандидатуру нового посла Украины Spiegel: в Германии одобрил кандидатуру нового посла Украины в Берлине Макеева

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Франк Вальтер-Штайнмайер

Президент Германии Франк Вальтер-Штайнмайер утвердил кандидатуру нового посла Украины в Берлине Алексея Макеева, пишет Spiegel. По информации журнала, новоиспеченный посол хорошо изъясняется на немецком языке, как и его предшественник — экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. В издании описали Макеева как человека, который умеет предъявлять требования.

Как и Мельник, Макеев очень хорошо говорит по-немецки — и, как и Мельник, умеет предъявлять требования, — охарактеризовали немецкие журналисты новоизбранного посла.

Макеев начал дипломатическую карьеру в 1996 году. С 2014 по 2020 год он был политическим директором МИД Украины, а также работал в посольствах в Швейцарии и ФРГ.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в Германии 9 июля. Новости об этом были позитивно восприняты не только немцами, но и поляками. Представители двух стран писали в Сети, что счастливы такому повороту событий и что Мельник в последние месяцы вел себя в Европе просто неприлично.

Мельник не раз негативно отзывался о Германии. Он выкладывал пост с улиткой, тянущей патрон, намекая на медлительность немецких властей в поставках оружия. В начале мая Мельник обозвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.