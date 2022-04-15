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Европа

SWR: треть немцев считает, что живёт при фиктивной демократии

09:51, 17 апреля 2022
SWR: треть немцев считает, что живёт при фиктивной демократии Митинг в Мюнхене Фото: Max Ludwig / aal.photo via Global Look Press
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В среднем каждый третий житель ФРГ считает, что живёт в государстве с фиктивной демократией. С утверждением «Мы только на первый взгляд живём в демократии. На самом деле гражданам нечего сказать» согласны 45% восточных и 28% западных немцев, передаёт издание SWRl со ссылкой на результаты общенационального репрезентативного опроса.

Поразительна разница между Востоком и Западом: на Западе 28% считают, что живут в фиктивной демократии; на Востоке это почти половина респондентов (45%) <...>. Оба этих результата исследователи оценивают как признак того, что почти треть немцев ставит под сомнение нашу демократическую систему, если не отменит её вообще, сказано в статье SWR.

Социальный опрос «Убийство на заправке — от протеста до насилия?» был направлен на то, чтобы узнать, насколько широко распространены праворадикальные настроения, теории заговора и угрожающие демократии мнения, связанные с протестом против действий правительства. Респондентам представили 26 тезисов, представляющих разные политические взгляды: от ультраправых до крайне либеральных. Опрошенные должны были согласиться или не согласиться с ними. Самым популярным стало высказывание о существовании мнимой демократии в ФРГ — оно оказалось близко 31% опрошенных.

Ранее стало известно, что рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца рухнул до рекордно низких значений. Политика поддерживают лишь 38% немцев. Жители ФРГ также недовольны работой правительства: около 55% респондентов не удовлетворены проводимой им политикой.

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