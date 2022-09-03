Spiegel: только 13 из 63 вышедших с Украины судов вывозили пшеницу

Фото: Nina Lyashonok/AP/ТАСС

Только 13 из 63 сухогрузов, вышедших из портов Украины, перевозили пшеницу, пишет Spiegel. По информации издания, на борту большей часть судов перевозилась кукуруза, продукты из сои и подсолнечника, используемые в качестве корма для животных и биотоплива. В журнале объяснили это обстоятельство тем, что на Украине осталось много кукурузы с прошлой осени. Из-за нее были заблокированы склады, а также вывоз собранной летом пшеницы.

После подписания «зерновой сделки» в июле судна в общей сложности транспортировали 1,5 млн тонн зерна и масличных культур, пишет издание со ссылкой на данные Координационного офиса ООН в Стамбуле. Отмечается, что Всемирная продовольственная программа смогла заказать лишь два судна для перевозки хлебного зерна для Йемена и Эфиопии.

В Стамбуле 22 июля Россия и Украина при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписали «продуктовую сделку». Стороны договорились за 120 дней вывести застрявшее в украинских портах зерно. Параллельно ЕС дал обещание снять санкции в отношении Москвы, ограничивающие поставку российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын предположил, что до конца текущего года по зерновому коридору может быть перевезено до 50 млн тонн зерна с Украины и из России. При этом соглашения о перевозке зерна могут быть автоматически продлены по истечении изначальных четырех месяцев.