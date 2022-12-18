Spiegel: новая немецкая БМП не годится для использования

Фото: U.S. Army Reserve photo by Capt. Xeriqua Garfinkel, Public domain/wikimedia

Немецкие военные столкнулись с серьезными проблемами в ходе учений с использованием боевых машин пехоты (БМП) Puma, пишут журналисты Der Spiegel, ссылаясь на письмо командира 10-й танковой дивизии генерал-майора Рупрехта фон Батлера руководству армии. Машины в 2023 году должны были поступить в распоряжение Сил быстрого реагирования НАТО, однако в ходе учений оперативная готовность упала до нуля БМП.

Генерал-майор подчеркнул, что такие результаты оказались полным провалом. По его словам, две БМП Puma, которые все еще находились в эксплуатации, тоже вышли из строя. Бутлер отмечает, что военные были осведомлены о характере дефектов, однако прежде сложности не возникали с такой частотой. Системы, утверждается в письме, перемещались только на стрельбищах, их не подвергали серьезной нагрузке.

Это не идет ни в какое сравнение с обычной надежностью немецких сухопутных машин, и речь идет о машинах, которые мы довели до иного, якобы более надежного уровня ценой значительных затрат. Это особенно стресс для войск под моим командованием, — докладывает Батлер.

Журналисты сообщили, что письмо вызвало негодование в Министерстве обороны ФРГ. Такая реакция связана с тем, что поломки затронули технику, которая с 2023 года должна была оказаться в распоряжении НАТО.

Ранее руководитель группы оборонных компаний KNDS, объединяющей часть немецких и французских производителей вооружения, Франк Хаун заявил, что в случае военного конфликта армия ФРГ сможет защитить только небольшой по размеру город. Он отметил, что бундесвер «выжали, как лимон».

По его мнению, причиной сложившейся ситуации стало то, что немецкую армию «выжали, как лимон», а обещанными правительством средствами не покрыть нехватки во всем. Хаун отметил, что немецкой армии не хватает прежде всего реактивной и ствольной артиллерии, что подтверждается в том числе на практике поставок Украине.