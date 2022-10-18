Spiegel: МВД ФРГ уволило главу спецслужбы из-за связей с Россией Spiegel: МВД Германии уволило главу спецслужбы по кибербезопасности, обвиняемого в связях с Россией

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Министерство внутренних дел Германии освободило от занимаемой должности главу Федерального управления информационной безопасности (BSI) Арне Шёнбома, подозреваемого в связях с Россией, передает Der Spiegel со ссылкой на источники в МВД. В ведомстве добавили, что против экс-чиновника инициировано дисциплинарное разбирательство.

Пока я не знаю, что проверяло министерство и какие конкретно обвинения против меня, — сказал сам Шёнбом.

Увольнению предшествовали публикации в местных СМИ о тесных связях Шёнбома с общественной организацией «Совет кибербезопасности Германии». В МВД ФРГ, по данным журналистов, имели сведения, что ее нынешний глава Ханс-Вильгельм Дюнн имеет тесные связи с Россией.

Ранее сообщалось, что депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт также заподозрили в связях с «российскими агентами» после того, как в ролике на своем YouTube-канале она показала скриншот записи в Twitter с датой на русском языке. Политик известна своей пророссийской позицией, из-за чего часто вызывает критику в свой адрес. К примеру, она заявляла, что в росте цен на топливо и продовольствие стоит винить не украинский кризис, а санкции Евросоюза.