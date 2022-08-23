Spiegel: Минобороны ФРГ отказывается продолжать поставки оружия Украине

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Минобороны Германии не видит возможности для продолжения поставок Украине оружия и военной техники. Оказание дальнейшей военной помощи Киеву может ослабить собственную армию страны, сообщает Spiegel.

Мы подошли к допустимому пределу. <...> Бундесвер не должен быть еще больше ослаблен, — цитирует издание заявление пресс-секретаря главы Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

Таким образом в ведомстве ответили на статью депутатов бундестага, призвавших увеличить поставки оружия и военной техники Украине, в том числе за счет запасов армии Германии. По мнению парламентариев, ФРГ следует подтянуть оборонное производство, а потенциал бундесвера «может и должен» уйти на второй план, так как «выживание Украины отвечает интересам политики безопасности Германии».

В ответ на статью депутатов в офисе канцлера Олафа Шольца заявили, что призыв принят к сведению. Однако при этом напомнили слова главы правительства, что Германия поставляет Украине большое количество оружия и важно не допускать дальнейшего обострения обстановки.

Ранее экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал Берлин за то, что Киев держат на «оружейной диете». Он заявил, что немецкие власти бросают его страну на произвол судьбы, отказывая в поставках тяжелого вооружения.