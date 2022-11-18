Spiegel: мечта Запада о разрыве отношений Москвы и Пекина нереалистична

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Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин

Китай продолжает обвинять Запад в разжигании боевых действий и по-прежнему поддерживает Россию, пишет обозреватель Георг Фарион для немецкого издания Der Spiegel. В материале подчеркивается, что мечта западных государств о разрыве сотрудничества Пекина с Москвой является нереалистичной. Автор статьи отметил последовательную позицию китайских чиновников, которые твердят, что дружеские отношения между Россией и КНР будут только укрепляться.

В сентябре тысячи солдат китайской армии приняли участие в масштабных военных учениях «Восток» в России. Пекину даже в голову не пришло отказаться от участия. Что касается Украины, то китайские СМИ продолжают обвинять НАТО в разжигании войны, — говорится в статье.

Ранее китайская газета Global Times писала, что России и Китаю следует объединиться для устранения господства доллара США на энергетическом рынке. По мнению авторов статьи, данное решение позволит противостоять ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, которая наносит ущерб мировой экономике.

В сентябре профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и глобализации Гао Чжикай заявил, что Россия и Китай относятся друг к другу как к равным партнерам, что очень отличается от позиции США и ЕС. По его словам, уважение Китая к России останется прежним независимо от ситуации в мире, тогда как позицию Запада сложно назвать иначе, нежели высокомерной.