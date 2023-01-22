В Германии заявили, что стоит дважды подумать, поставлять ли Украине танки Spiegel: Германии стоит дважды подумать, поставлять ли Украине танки

Фото: Senkar Tomas/CTK/Global Look Press

Обозреватель Spiegel Томас Фишер в новой публикации отметил, что Германии стоит дважды подумать, прежде чем поставлять Украине танки. По его словам, немцам необходимо также решить, готовы ли они тратить миллиарды евро на дальнейшее вооружение Украины.

Если можно поставлять танки, то почему не боевые самолеты? Где проходит граница? — задался вопросом Фишер.

В конце статьи он добавил, что стратегия, направленная на постоянное увеличение объема выделяемых Украине средств, не кажется ему убедительной.

Ранее офицер армии США Джефф Ламер заявил, что самая большая ошибка Вашингтона в конфликте на Украине — это поставки ЗРК Patriot. По его мнению, Киев не готов к использованию подобной сложной и высокотехнологичной военной техники. Он также подчеркнул, что даже у американских военных обучение занимает месяцы.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Он добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания. Великобритания в середине января заявила о скорой передаче Украине 14 танков Challenger 2.