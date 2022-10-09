Spiegel: ФРГ отправит Киеву зимнее обмундирование и оборудование на €11 млн

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Правительство Германии планирует отправить Киеву новый пакет военной помощи в размере €11 млн в преддверии наступления холодов, сообщает Der Spiegel. По информации журнала, в число поставок войдут куртки, зимние палатки и другая амуниция. Поставки, как отмечается в статье, должны быть осуществлены «как можно скорее».

В материале также указано, что на Украину отправят 100 тысяч комплектов одежды, десятки мобильных электрогенераторов и продовольственные товары.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах создать фонд, который позволит Украине напрямую закупать вооружение у европейских производителей. Французский глава отметил, что речь идет о фонде в размере €100 млн. Он добавил, что Франция готова продолжать поставки «оборонительных вооружений» Украине и обсуждает с Данией передачу Киеву новых САУ Caesar.

Президент США Джо Байден также официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи размером $600 млн. Он содержит 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), стрелковое оружие, снаряжение для разминирования, приборы ночного видения, утепленное обмундирование.